Whataburger Inc. primam suam coquinariam Digitalem unitas in Bee Cave, Texas induxit, ostendens novum accessum ad cenam jejunandi cibum. Popina, sita chorum Augustini, coegi-thru removit et systema cashless implevit.

Digital coquina designatum est solum digitale, cum clientibus ordines ponens per kiosk vel Whataburger Mauris quis felis. Traditum sessio areae, curbside pick-sursum, et ictus pellor substituti sunt cum lockers vel cubbiis cibum specialiter designatum pro kiosk et RAPINA Ordinum partus.

Una e praecipuis notae Digitalis Kitchen est "Digital Pick-up Lane", quae jocus inservit tradito-thru. Customers ordines suos per Praemia Whataburger app or online collocare possunt, ac deinde cito et commode ad Digital Pick-Lanc colligere. Hic moram temporum reducit et experientiam altiore mos auget.

Ed Nelson, Praeses Whataburger et CEO, incitationem suam de novo conceptu expressit, dicens, "Whataburger facere promptius et commodius hospitibus nostris significat experientiam popinae digitalis plene amplectentem. Hospites nostri Augustini mane ad alias innovationes digitales amplectebantur, eamque perfectam primo nostro Whataburger Digital Kitchen complectebantur."

Whataburger, societas domestica anno 1950 condita, supra 950 loca per quattuor civitates habet. Anno 14, maior utilitas societatis vendita est ad ripam mercatoriam Chicago-fundatae BDT Capitalis Socii.

Overall, the introduction of Whataburger's Digital Kitchen insignem mutationem significat in industria cibum festinanter ad technologiam digitalem amplectendam et augendam celeritatem et commodum experientiae triclinii pro clientibus.

sources: Whataburger, Ron Ruggless

