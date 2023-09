Quid expectes ex Apple scriptor September XII Event: iPhone XV et Apple Watch Series IX "

Pupillus Septembri eventus circa angulum iustus est, et paucae uberrimae sunt quas exspectari posse demonstrari possumus. Praecipuae elucidae sunt iPhone 15 et Apple Vigilia Series 9. Rumores et speculationes circumferebantur, et hic tantum scimus.

iPhone 15 expectatur notabilem mutationem - adoptionem USB-C. Haec ambages ab EU moderantibus consilium ad mensurandos portus per machinas incitabatur. Dum exsecutio fatalis finis anni 2024 est, Apple videtur occasionem sumendi hanc mutationem nunc faciendi. USB 3.2 celeritas notitiarum superiorum pro exemplaribus reservari posset, cum norma iPhone 15 USB 2.0 adhaerente.

Wireless increpans etiam expectatur ut upgrade recipiat, cum gibba usque ad 35W trans tabulam. iPhone 15 fama est unum ex primis telephoniis vexillum Qi2 amplecti, quod wireless magnetes cum impetu coniungit. Accedit, lineamenta sicut Islandia Dynamica, in Pro exemplaribus inducta, ad 15 exempla viliorum iPhone manare possunt.

Alius rumor additus est iPhone 15 Ultra, reposuit Pro Max. Haec machina dicitur ad ostentationem 6.7-inch cum 120 Hz recree ratem, attenuato-down bezels, et novam "actionem" conjunctionem. Bulla haec, e Apple Watch Ultra sumpta, custo- stiles varias functiones praebet.

Conversus ad Apple Watch Series 9, notitia relative vix facta est. Fieri potest ut huius anni eventus plus demissior clavis pro Apple wearables esse possit, cum focus in proximi anni 10th-anniversarii notae. Verisimile tamen est quod Ultra 2 et Series 9 processus ac color updates recipiet. Fuerunt etiam rumores Apple explorandi 3D imprimendi causa consilii, usum sequentem in visione Pro tincidunt.

Dum AirPos et alia machinis recipiendis updates exspectantur, singula speculativa adhuc sunt. Fieri potest ut nova AirPods cum chip H2 eximi possit, una cum casu standi USB-C incurrens. Accedit, plura notitia de visione Pro tincidunt, iOS/macOS/iPadOS/vigiliae dies emissio, et demos possibilis revelari possunt.

Super, Apple Septembris eventus exspectationis impletur pro exemplaribus proximis iPhone et Apple Watch. Dum aliqui rumores in speculatione nituntur, excitantem conspectum praebent in eo quod Apple fanatici thesauri esse possent.

