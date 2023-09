Lacus Annuntiationes Fall Vicis: Novae iPhones et iOS 17 Features

Lacus diem casui suo posuit, ubi expectatur novas iPhones et novum Apple Vigilo detegere. Prope hoc, iOS 17, novissimae versionis Apple operantis etiam emissa est. iOS 17 in evolutione beta paucis mensibus in promptu erit et in instrumento publico post 12 Septembris eventum praesto erit.

Quid ergo expectamus ab iOS 17 ? Hic sunt quaedam lineamenta clavis:

1. Safari text-ut-Oratio Feature

iOS 17 novam plumam "Audi Page" in Safari inducit. Ictibus in lowercase et auto A iuxta locationis electronicae, utentes accessere possunt in menu qui permittit vocem Siri ad totam telam paginae legere, inter quaslibet imagines photographicas. Haec factura utilis erit cum utentes manus suas plenas habeant vel specula legendi non habeant.

2. Fuga Information per Text Messages

Communicatio notitiarum fugae facilior fit cum iOS 17. Users possunt simpliciter significare numerum nummorum airline et fugae alicui, qui tum premere et tenere nuntium potest ad singulas notitias fugae perspiciendas quales sunt itineris, status (temporis vel morae), impedimenta. petere carousel in adventu. Pluma haec peculiaris erit utilissima iis quae in aeroporto lecta sunt.

3. Nova Facetime Features

Duo notae novarum Facetime in iOS additae sunt 17. Si Facetime vocatio inenarratum est, utentes Facetime voicemail renuntiare possunt. Praeterea, utentes facultatem videndi tempus verum transcriptum eorum quae RECENS diceret si voluerint vocationem mittere ad voicemail. Hoc permittit utentes discernere utrum vocationi respondere velint an in voce mail relinquant, sine RECENS sciente.

4. Factor Factor Authenticatio facilius deletionem textuum

iOS 17 faciliorem reddit textum authenticum duos factores administrare. Hi codices, qui additam securitatem ad colligationem in officia praebent, nunc automatice deleti sunt postquam adhibiti sunt. Per creans "Explicare Automatarie" optionem in Occasus > Optiones Password, utentes habere possunt nuntios suos app delete hos codices ut in capsa sua ordinantur.

5. Sto Modus vertitur non turbant in obesis carnibus metum Horologium

iOS 17 inducit plumam vocatam "Sta." Cum usores telephonicas suas noctu incurrunt et eas in obliquum collocant, telephonum in trepidum horologii lectum nitidum et customizabile mutat. Users monitiones, copia pretium, nuntios lacus et informationes ad ostentationem adiicere possunt ad modum experientiae suae standby personali.

Nota quod iOS 17 cum omnibus iPhone non compatitur. Egregie, iPhone 8, 8 Plus, et iPhone X renovationem non accipient.

