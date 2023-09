iOS 17: Novus Features pro iPhone Users

Pomum iOS 17 in suo eventu die 12 Septembris emittere constituitur, exercitum novarum notarum ad iPhone users afferens. Dum umbilicus in nova iphone 15 potest esse, ea quae cum iPhone exsistentibus adhuc e retis prodesse possunt.

Una notabilis notatio est "Nomen Occumbo", quod utentes ad informationes contactus facile communicare permittit, cum telephona sua comminus simul et percutiendo permittit. Haec factura, qualis MASCULINUS adinventiones per annos praebuerunt, necessitatem excludit numerorum et textingum permutandi.

Accedit, iOS 17 inducit "Punc et Loquere" accessibilitas pluma quae adiuvat utentes in edendis productis vel pittaciis. Utendo optione vitreo magnificando in tabula potestate, utentes cameram suam monstrare possunt in item et Siri informationes prolatas legent. Haec factura prodesse potest ad textum parvum legendi in pittaciis vel in tabulis moderandis.

Sticker enthusiastae etiam meliores functiones stickers aestimabunt in iOS 17. Omnes optiones obice, inclusas memoji, emoji, et consuetudines stickers, nunc commode in uno loco intra appi iMessage collocantur. Users etiam creare possunt suos Libelli extrahendo subditos e imaginibus.

Praeterea, Car Play renovationem accipit quae cuivis in autocineto per Bluetooth connexo ut musicae potiri possit. QR codicem intuens, alius iPhone usor facile munus DJ commutare potest cum licentia telephoni musici ludendi.

Dum hae paucae notae novae sunt, multi alii sunt qui utentes iPhone spectare possunt. Aliquot tamen lineamenta, ut nova Journaling app pro cottidianis imaginibus et memoriis, in emissione diei praesto non erunt.

