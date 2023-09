Sinarum Huawei Technologiae recenter suam novam feminam 60 machinarum seriem retexerunt, globalem attentionem ad technologiam conciliandam quae suadet societas US sanctiones vicit. Haec progressio Huawei positus ut competitorem formidabilem in Apple. Mate 60 et Mate 60 Pro nuper Augusto nuntiata sunt, et duo plura exempla, Mate X5 et Mate 60 Pro+, Veneris die deductae sunt.

Una eminens notatio Matre 60 series est facultas communicationum satellitum sustentandi, ut users ad locum vocat et nuntios in locis mittat sine significationibus mobilibus vel interrete, sicut montes vel in mari. Etsi specialia singularia de usu astularum non detecta sunt, analysis firma TechInsights perspexit quod telephona semiconductoris Vestibulum Internationalis Corp's Sinarum (SMIC) novos Kirin 9000s chip prehendit. Praematurae celeritatis probationes a Seres ementibus deductae indicant Mate 60 Pro iactat celeritates download quae superant in linea 5G telephonicas top-of-the-lineas.

In terminis victuariorum Huawei eas publice non nominavit, sed TechInsights invenit quod Coreae Meridianae DRAM et NAND SK Hynix in serie Matre 60 adhibentur. SK Hynix, quae negotia cum Huawei agere desiit postquam restrictiones US anno 2019 impositae sunt, quaestionem nunc agit. Mate 60 Pro etiam superiorem proportionem continet partium chip factae Sinensibus comparatis ad exempla priora.

Antea maximae mundi Mauris quis felis auctor, Huawei declinationem in mercatu participem opposuit ob limitatum eius accessum ad instrumenta fabricandi sequentes sanctiones US. Mercatus eius participatio in Sinis ad 11% hoc anno ab 27% in 2020 cecidit. Lacus autem, e contrario, factor in Sinis in Sinis premium principale factus est, cum mercatu suo augendo ab 11% ad 19%, iuxta data ex contrapuncto.

Industria analystae credunt Mate 60 series posse nuntium Huawei resurgentis tamquam aemulum Apple in mercato Sinensi. Piae opi- nentiae, quae inter US et Sinas contentiones oriendo agitatur, ad validas venditiones conferre potest, cum instrumentis publicis et interrete utentibus utentibus immittendi ut ictum contra US Ming-Chi Kuo, analyticum cum TF Securitatibus Internationalis, Mate 60 Pro praedicat. inter 5.5 ad 6 decies centena millia unitates in secundo dimidium huius anni navem conscendet, a 20% incremento ab initio voluminibus destinatis. Kuo amplius praedicat cumulativas naves Mate 60 Pro minus 12 miliones unitates intra unum annum deducere posse.

sources:

— Yelin Mo et Brenda Goh. "Huawei novum Suspendisse potenti experiri REGRESSUS in Sinis ingens forum" (Reuters)

- Brenda Goh (Reuters)