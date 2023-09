Western Digital Sells Milpitas Campus for $192.5 Million, Leaseback Ingreditur Fac

Factor computatorius in California fundatus, Digital Occidentalis, venditionem ac locationem nuper confecit cum Capital Owl Blue Owl pro officio suo Milpitas, R&D, et campum fabricando. Quinque aedificiorum possessiones, 901, 951, 1001, 1051, et 1101 Sandisk Coegi, pro $192.5 decies centena millia vendita sunt, cum emptore Owl caeruleo. Cum pars conventionis, Digital occidentalis XVI-annum firmam signavit pro situ acre 16-usque usque ad 37 .

Campus Milpitas, olim praetorium fabricae Flash-actirae SanDisk, acquisitum est ab Digital occidentali anno 2016. Campus includit officia, inquisitiones et progressionem facultatum, et plantas fabricandi, quae summam 580,322 pedum quadratorum comprehendit. Owl, cyaneus, notus umbilici in rebus conductis, $332 per quadratum pedem pro proprietate solvit.

Leaseback agit, ut hoc unum, societates permittite reserare nummum in bonis realibus ligatum. Hoc opportunum esse potest ad expediendas pecunias non adhibitis mercibus vendendis vel exitu debiti, praesertim temporibus melioris quantitatis vel quanti pretii stirpis societatis gravis est.

Truncus Digitalis Occidentalis pretium expertus est fluctuationes, ab 37% hoc anno oriens, sed ab 43% a suo cacumine mense Aprili 2021 declinans. Comitatu mercatus capitalisation nunc fere $14 miliardis stat. Superiore anno fiscali, Digital occidentalis nuntiavit detrimentum $1.3 miliardis. Cum circa $2 miliarda nummi, societas $1.1 sescentis in notis ob annum proximum respicit, et etiam rogatio $523 decies centena millia currenti componet.

Extra Milpitas campus, Digital occidentalis etiam officium suum in praetorio 5601 Magno Oaks Pkwy in San Jose situm possidet.

Fontes: Silicon Valley Acta Business, Reuters, Yahoo Finance