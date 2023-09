Western Digital Launches SN770M NVMe SSD pro Vapor Circumda et ROG Socius

Digital Occidentalis SN770M NVMe SSD induxit, artificiis specialiter destinatis sicut Steam Deck et ROG Socium. Parva M.2 2230 forma factoris agitet venient in 500GB, 1TB, et 2TB optiones, dans handtenens gamers cum upgrade notabili repositionis.

Antea reponens SSD intra vaporem Deck facili fuerat, sed provocationem invenit M.2 2230 agit. Hae aurae communes ad consumers non erant et in laptop Dell et Microsoft Superficie communius inventae erant. Sed res nuper meliore facta est, cum societatibus Sabrent, Micron, Corsair et Framework oblatio M.2 2230 impellit. Artus praeterea suum 2TB upgrade coegi antea hoc anno dimisit.

Digitalis Occidentis ingressum in hoc mercatum positivum progressio est pro ludo manutenendo. Eorum agitationes offerunt infigendas celeritates usque ad 5,150 MB/s secundum Plu Gen 4. In 1TB versionis SN770M NVMe SSD praesto est emptioni in instrumento digitali occidentalis et in optimo empto pro $109.99. Versio 2TB solum praesto est apud Best Buy pro $239.99.

Super, Western Digitalis SN770M NVMe SSD aptam solutionem praebet pro gamers spectantes ad repositas upgrade in machinis eorum. Harum promptitudo e notis fabricatoribus ad facultates consumendi auget, faciliusque aptas machinas ad upgrades inveniendas.

