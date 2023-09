Cars potentiores sunt quam umquam: tuned CMXI Turbo S Outperforms Edition ruerat CMXVIII Spyder

In mundo carrum fanatici, potestas regis est, et currus hodie potentiores sunt quam umquam. Novissimum exemplum huius est 911 Turbo S, potens in vestigatione quae in custodia tutorum post forum deprehensa est, quae plus etiam virtutis ex exemplari extrahit. Video exsurrexerunt ostendens modulatum 911 Turbo S caput-ad caput pergentem in serie stirpium trahentium contra truncum ruerat 918 Spyder, illustrans quomodo hiatus perficiendi inter duos currus coarctatus est.

Cum ad powertrain venit, ratio hybrida 918 Spyder utitur. 4.6-sextarius coniungit naturaliter aspirationem V8 machinam cum duobus motoribus electricis, unum in utroque axe. Hic eventus setup in summa output ex 887 horsepower et 944 librarum pedum torques. Ex altera parte, 911 Turbo S assistentiam electricam non habet, sed cantum levem recipit ab ES Motor. Gemellae turbocharged 3.8 sex machinam planae sex machinam eripuit, 650 libram equinam et 590 torques in genere formae librarum. Sed cum upgrades ut novi intercoolatores et titanium ornamentum exhauriunt, cantum 911 efficit 888 equi vis et 737 libra pedum torques.

Aliud elementum, quod perficiendi vim influit, est pondus. 911 Turbo S levius est quam 918 Spyder, pondo 3,615 libras comparati ad libras hybridis 3,688. Ambae currus pluma omnes rotae coegi systemata sed diversis gearboxes utuntur. The 918 cum apparatu septem-celeritate venit, dum 911 cum velocitate PDK tradenda octingentos instruitur.

Gentes trahentes inter haec duo exempla Porsche aliquos eventus iucundos manifestant. The 918 Spyder takes the first in the race, 911 Rapta ex improviso, metam transgressa priorum. Nihilominus in sequentibus tribus gentibus, 911 Turbo S victoriam obtinet, stadium quadrantem complens in 9.7 secundis comparatis cum 918's 9.9 secundis. 911 Etiam hypercar hybrida in gyris gyris volutatur et etiam experimentum fractum vincit.

Ruerat Spyder 918 currus ante decennium incisurae habebatur, gestiendi stupendo gloriatio et pretium magnum. Sed modulatum 911 Turbo S nunc exsequi potest 918 pro fractione sumptus. Hoc ostendit continuas promotiones in technologia autocineta et facultates infigendas in mercatu tuning.

sources:

– Title: Cars potentiores sunt quam umquam: tuned 911 Turbo S Outperforms Edition ruerat 918 Spyder

– Source: [Quaeso fontem articuli hic praebere]