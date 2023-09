Congregatio Russica, quae Caviar vocatur, ultra-exclusive et exorbitantly pretiosam consuetudinem iPhone creavit. Luxuriosa ista machinatio ad opulentos spectat, qui nullo sumptui parcunt, cum ad exclusivam veniunt.

Caviar notam internationalem se describit quae specialitas in cogitationibus deliciae creandis consuetudo est. Producta technologiae altae cum exquisitis materiis, ut aurum, adamantes, corium naturale, carbonem, ornamentum, electrum, meteoritas, et artificia rara coniungunt.

Consuetudo iPhone in quaestione constat errantes R11,636,578. Telephonium unicum armarium ex 18K auro albo confectum habet et cum 570 singulis adamantibus incrustatum est. Praeterea venit cum monili Graff Snowflake monili a Laurentio Graff, clarissimo Anglico gemmario, edito. Solus pendant circa R1,323,690 constat.

Monile appensum instar nivis aperturae conformatur et adamantibus rotundis et marchisis adamantibus ornatur. Pendet ex albo cathena incrustata aureis rotundis adamantibus. Totum pondus adamantibus in pendenti est circiter 6.65 cararum.

Hoc non primum Caviar ridicule pretiosa manu tenuit machinas condidit. Antea producta producta sunt sicut iphone aurificorum 7 et Tyrannophone, quod est iPhone 13 Pro infixa genuino Tyrannosaurus rex dente.

Hae cogitationes immodicae in singulari pecuniarum copia comprehenduntur. Dum mediocris persona difficile potest comprehendere expendere tantas moles in phone, nam ultra-divites, aliter est indulgere luxuriae suae vivendi.

Super, Caviar notam se constituit ut tincidunt ad opes ultra-ditas, eas machinis exclusivis et sumptuosis consuetudinibus comparans.

