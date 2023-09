Tesla Cybertruck: Hubcap Drama de Freeway

Recens visus Teslae maxime praeventus Cybertruck in California vectans in California inopinatum sumpsit casum cum unus e eius umbilico avolavit et currum feriendi anguste praetermisit. Res capta est in ashcam video uploaded in YouTube.

Video Cybertruck in secundo vico negotiationis ostendit, cum subito ad 10-secundam notam, hubcapum deturbatum et in aerem immittit. Longius percurrit antequam in quartum laneum relabens recumbit. Vehiculum in fronte autocinetorum scopulorum dure ad evitandum hubcap, sed incessus super illud desinit, quod per ashcam carrum volvitur. Feliciter eventus non fuit peius, sicut impossibile est praedicere quomodo rectores agere in talibus adiunctis.

Cum variae causae esse possint propter gibbum defluendi, ut pauper adfectum vel consilium, incertum est quidnam hanc potissimum incident. fabrum Teslae rem proculdubio investigabunt ut quaevis melioramenta necessaria fiunt ante missionem officialis Cybertruck.

Eventus launch in Cybertruck mox nuntiandus expectatur, sequentes commentarios a Tesla CEO Elon Musk hoc anno maturius. Autem, Musk indagatio cum deadlines occurrens dubitationem aliquam movet. Nihilominus, productio Cybertruck iam coepit apud Teslae facilitatem in Austin, Texas secundum imaginem photographicam societatis mense Iulio communicatam.

Ut plura singula prodeunt, updates in Teslae rollout eventum dabimus pro RAPINA Cybertruck altus-anticipatus.

Fontes: Electrek, YouTube

definitiones:

Hubcap: ornatum operimentum coniuncta centro vehiculum rotam

Dashcam: camera insidentes ashboardday vehiculum referre visum in via

Cybertruck: Tesla scriptor electrica exspectando RAPINA salsissimus

Freeway: imperium-accessum via disposito summus celeritate negotiationis

YouTube: video-participatio platform