Wahoo Releases Novum Smert Instructus et Smart cursoriam ad umbraticis Training

Wahoo nuper duos novos fructus ad exercitationem tectisque emittit: summum exercitator ad lineam callidi et magis parabilis cursoriam callidior. Wahoo KICKR CONCIO est exercitator callidior qui cum basi mobili venit, sinit eam in equitatione tua emittere et elabi, experientiam magis dynamicam et immersivam praebens. KICKR AGO aedificatur eodem fundamento ac priori exemplari, Wahoo KICKR V6/2022, sed addita notatione motus.

KICKR MOVEO nucleos praedecessoris sui retinet, incluso vim accurationis postulati +/- 1%, inclinationis maximae 20%, et subsidium usque ad 2,200 watts resistendi. Etiam lineamenta duplices ANT+/Bluetooth Smart firmamentum, in WiFi aedificata, et compatibilitas cum variis magnitudinum axungiae. Exercitator venit cum cassette 11-celeritate et precii ad $1,599.99. Praeterea Wahoo denuntiavit KICKR AGO se compatibilem esse cum KICKR Ascendere, sed accessorium accessorium requiretur.

Wahoo etiam Wahoo KICKR Bike TRANSMUTO induxit, novum cursoriam callidiorem qui optionem praebet ad indoor exercitio plus parabilis. KICKR BIKE TRANSMUTO instructa propriis provectis ut auto- calibratiis, vagatione simulata et constructa in simulatione scandendi. Potentiam accurationis postulatio +/- 1% habet et cum duplici ANT+/Bluetooth Smart auxilio venit. KICKR Bike TRANSMUTO pretium est $2,999.99.

Ambo producti a varietate sedentium probati sunt et opiniones positivas acceperunt de agendi et versatilitate. KICKR CONCIO imprimis laudatus est propter facultatem praebendi experientiam realem equitandi cum basi mobili suo.

Cum emissione horum novorum productorum, Wahoo intendit providere Eques tectis cum praecipuis qualitatibus et immersivis disciplinae optionibus pro opportuno tempore institutionis tectis. Utrum machinulam callidum vel cursoriam callidum petis, Wahoo te texit.

