Vivo, eminentis machinae fabricae, medium portfolio in India cum launch novam machinam in T2 serie divulgare par est. Praesent scelerisque, Vivo T2 Pro nomine, hardware melius pluma erit et pretium supra Rs. 20,000 in foro Indico.

Secundum fontes a 91Mobiles citatis, Vivo T2 Pro 600,000 in tribunali AnTuTu scamni vulgaris laceravit. Hoc suggerit machinam novam Dimensitatem 7200 SoC instruendam esse, perficiendi auctam praebens comparationem ad exempla priorum in serie.

Existimatur Vivo T2 Pro similiter pretium fore iQOO Z7 Pro nuper emissum, quod etiam dimensitatem 7200 chip et incipit ad Rs. 23,999 in India. Pro exemplar expectatur in duobus variantibus praesto esse: unum cum 8GB e RAM et 128GB tabularum tabularum, alterum cum 8GB e RAM et 256GB repositionis. Cogitatus est verisimile praesto esse pro emptione populari e-commerce suggestu Flipkart, tum per ampla retiacula Vivo.

Dum tempus launch in Vivo T2 Pro adhuc annunciandum est, plura indicia exspectantur ut in diebus proximis patefiat. Notatu dignum est Vivo T2 5G, a Snapdragonis 695 processore, quanti Rs. 18,999 pro basi variante cum 6GB de RAM et 128GB repositionis. T2x varians, featuring a Dimensitate 6020 SoC, incipit at Rs. 12,999 pro versione cum 4GB e RAM et 128GB repositionis.

Vivo T2 Pro praecipitur ut perussores offerre optionis mediae pulchrae cum amplio hardware facultates. Cum suis auctoritatibus Morbi cursus sapien et prompta per ducens online et offline canales, Vivo intendit praebere ad varias necessitates Mauris quis felis Indicum utentium.

Fontes: 91Mobiles