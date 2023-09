Vivo T2 Pro 5G: New 'Pro' Variant in T2 Series Expectatur

Vivo Vivo T2 5G et Vivo T2x 5G smartphones in India hoc anno iam antea emisit. Autem, videtur quod societas non fit cum seriei T2 adhuc. Renuntiationes suadeant Vivo laborat in novo 'Pro' variante, Vivo T2 Pro 5G, quod recentissimum esse lineup addit.

Secundum tipster Yogesh Brar (@heyitsyogesh), Vivo T2 Pro 5G expectatur a MediaTek Dimensitate 7200 SoC potestate esse. Hoc novum Mauris quis felis dicitur offerre celeriter praecipiens et in duabus configurationibus memoriae praesto esse. Etiam fama est solum in Flipkart, cum expectato pretio circa Rs. 23,999.

Mauris quis affirmavit sexaginta 6,00,000 in tribunali AnTuTu benchmarking effectum esse. Duae variantes memoriae includere potuerunt 8GB RAM + 128GB repositionis et 8GB RAM + 256GB repositionis. Nihilominus, Vivo nondum confirmavit deductionem vel aliquas determinationes officiales pro Vivo T2 Pro 5G dimisit.

Series Vivo T2 iam includit Vivo T2 5G et Vivo T2x 5G. Suspendisse potenti hae mense Aprili deductae sunt et in FunTouch OS currunt 13 secundum Android 13. Vivo T2 5G a Snapdragon 695 5G SoC, dum Vivo T2x 5G lineamenta mediaTek Dimensitatis 6020 SoC. T2 5G incipit Rs. 18,999, dum T2x 5G incipit apud Rs. 12,999.

Ut nunc, restat videndum cum Vivo publice nuntiabit Vivo T2 Pro 5G et plura de eius specificationibus et promptitudine providebit.

Fontes: 91Mobiles