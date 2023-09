Tech enthusiastae multum habent expectandum in mensibus venientibus sicut aliquot magni Lorem eventus expectatur. Unus talis eventus existimatur esse immissionem Vivo iQOO 12 et iQOO 12 Pro Suspendisse potenti. Dum tempus Lorem officialis adhuc nuntiandum est, rumores et liberorum lucem aliquam lucem dederunt in specierum harum Suspendisse potentium exspectatorum.

Secundum opiniones priorum, series iQOO 12 divulgatur per Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 processus offerre, celeriter wired ac wireless denuntians. Autem, recentes relationes per Gizmo Sinarum specificationes additas revelant quae a tipster Digital Chat Statio emanarunt. Unum pluma excitans de quo in Leak est 144Hz Samsung E7 tabula AMOLED cum 2K resolutione.

Leak etiam innuit periscopi zoom camerae coram OmniVision OV64B. Dum incertum est an haec camera sensorem in utroque iQOO 12 et iQOO 12 Pro praesto erit, magnum additamentum ad premium felis.

Secundum consilium, casus sunt ut series iQOO 12 fabricabitur in metallum. Exspectatur etiam ut 200W celeriter praecipientes sustinere et cum aliis notis venire ut scanner ultrasonic fingerprints et USB Type-C 3.x portum. Renuntiationes a Digital Chat Statio in praeteritis hisce speculationibus aliquam fidem praebent.

Pro quaerentibus summus perficientur machinis, Leak suggerit summam figuram iQOO 12 Pro includere posse 24GB of LPDDR5x RAM et 1TB of UFS 4.0 repositionis. Accedit, quod iQOO 12 Pro series in Origin OS 4.0 innixa MASCULINUS XIV.

Illud notandum est quod, quamvis credibilitas fontis, hae adhuc speculationes sunt, et pro informatione officialium sumi non debent. Vivo adhuc publicas relationes de launch date et specificationes harum Suspendisse potenti dimittere est. Excitabit certe videre quid Vivo volvit novo versus.

sources:

- Gizmo China

- Digital Chat Statio