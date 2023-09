vivo X90 Pro Users in India Can Nunc Connumerare in MASCULINUS 14 Praevius Program

Operam vivo X90 Pro users in India! Si non potes expectare ut gustum Android 14 et vivo adventus Funtouch OS 14, nunc tibi facultas communicandi Android 14 Praevius Programma.

In programmatis conscribas, ut vivo X90 Pro versione firmware currit 13.1.13.8.W30.V000L1 vel supra. Deinde naviga ad Occasus > Ratio Update menu in tuo consilio et in icone calces in summo angulo dextro preme. Inde, deprime "versio experimenti" ut programma adhibere. Acceptatio in programmata permittet te ut Android 14-substructio Funtouch OS 14 in fabrica per Occasus > Ratio Upgrade menu. Gravis est notare tantum 500 foramina in promptu esse, ut cito agere velis.

Nihilominus, memoratu dignum est hanc beta programmata esse, ut sint cimices et quaestiones quae experientiam tuam afficere possent. Opportunum est igitur ut eam in primam tuam machinam inaugurarias vitare. Si procedere volueris, memento notitia tergum tuum ante professionem. Si quaestiones de programmate habes, responsa invenire potes in sectione FAQ hic provisum. Iam adnotationes apertae sunt, et renovatio die 18 Septembris solvetur.

Si vivo X90 Pro acquirere cogitas, recognitionem nostram pro maiori notitia inspicere potes. Accedit, quod recensionem video tibi praesto esse ut infra spectes.

sources:

– Funtouch OS Twitter (@FuntouchOS_IN)

- FAQ sectionem Android 14 Praevius Program pro X90 Pro