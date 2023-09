Mensa Virginia Spiritum nuper novum programmata digitalis passport intulit, quae utentes ad explorandum plus quam 30 distillationes in tota civitate permittit. Programma, quod Congue spiritibus Virginiae notum est, singulis senioribus viginti et senioribus praesto est, et aditum praebet ad exclusivas agitationes et infringas.

Signando pro programmate passport liberum, participes cumulare puncta per reprimendo-ins in diversis distillationibus possunt. Haec puncta redimi possunt ad praemia excitanda, inter tesseras Virginum Spirituum Expo et introitus in sweepstakes pro privationibus et singularibus experimentis.

Programma Diploma institutum est ad currendum usque ad diem 31 mensis Augusti anno 2024, tempus amplum praebens participantibus visitandi ac variis Virginia distilleriis frui. September etiam mensis Virginis spiritibus designatus est, eoque tempore perfecto explorans varios ac vibrantes spiritus scenam in civitate fecit.

Praeter distillationes exsistentes, magis expectatur ut rationem iungat, participantium offerens occasiones magis etiam speciales oblationes reserandi et novos spiritus detegendos. Aliquot distillationes nunc participantes programmata Deep Creek Distilling, Ironclad Distillery Co, Litus Vodka, Spiritus Waterman, Chesapeake Sinus Distillery, Veritatis Distilling Co. Tarnished, 8 Comitatus Coloniale Distillery, et Fox Cuprum Distillery.

Ut incipiat a Congue spiritibus Virginiae, utentes ad virginiaspirits.org/passport rutrum invisere possunt. Hic signare possunt progressioni et iter suum incipiunt per mundum spirituum Virginiae.

sources:

- Rekaya Gibson, 757-295-8809, [email protected]

- Deep Creek Distilling, 801 Butler St., Suite 12, Chesapeake

- Ironclad Distillery Co., 124 23rd St., Newport News

– Expo, MacArthur Center (Outdoor Square), 300 Monticello Ave., Norfolk

– Litus Vodka, 1375 Oceana Blvd., Litus Virginiae

- Waterman Spirits, 712-A Atlantic Ave., Virginia Beach

- Chesapeake Bay Distillery, 437 Virginia Beach Blvd., Virginia Beach

- Tarnished Truth Distilling Co., 4200 Atlantic Ave., Virginia Beach

– 8 coloniale Distillery, 7218 Merrimac Trail, Williamsburg

- Copper Fox Distillery, 901 Capitolium Landing Road, Williamsburg