Secundum recentem annuam investigationem relationem ex Savings.com, quotquot 16% Apple usorum exsistentium machinantur upgrade ad iPhone 15 cum dimittitur. Haec altior recipis quam prior iPhone exempla, cum 14% consilio ut upgrade ad iPhone 14 et 10% pro iPhone 13. Quamvis exspectatio magni pretii puncta, plus tumultus circa iPhone 15 upgrade quam superioribus annis.

Unum elementum ad hanc concitationem conferens numerus usorum aspicientibus ex exemplaribus maioribus ad upgrade, sicut in iPhone XI et in iPhone X. Hoc innuit ut Apple suum mercatum in quis felis industriae participes conservare possit. Sed fama etiam indicat pretium significans deterrere upgraders potentiales. Plus quam dimidium dominis iPhone monetae (11%) non cogitas upgrade, maxime propter sumptus considerationes.

Lacus significavit machinam annuam non confirmari upgrades et machinas eius sustentare longiore tempore ad competitores comparari. Dum inclinatio upgrades annuae minui potest, adhuc sunt X% hominum qui upgrade annua quaerunt.

Renuntiatio speculationes populares circumiacentes novas machinas iPhone, in quibus melioramenta in camera qualitatis, altilium vitae, et RAM agnoscit. Pugna amplificationes, speciatim valde desiderantur, cum 43% usorum, qui initio nulla consilia habuerunt ad upgrade affirmans se retractare si iPhone 15 huic parti incorporaretur.

Secundum Savings.com, illi qui in iphones currentes tres annos possiderunt, verisimillimum est mercaturam facere pro iPhone XV, cum X% usorum cum iPhone minus quam anniculae adhuc cogitaverunt upgrade.

In fine, crescit concitatio pro iPhone 15 upgrade, cum superiore recipis usorum utentium consiliorum ad upgrade ad exempla priora comparata. Dum pretium multis deterrendum manet, novarum machinarum notae emendatae, praesertim in camera et pugna peracta, usuram inter upgraders potentiales gignunt.

sources:

- Savings.com Annual Research Report