Sina latius bannum suum de re publica operariorum denuntiavit uti Apple iPhones in conatu ad mercaturam accessum societatum occidentalium circumscribere. Moveri videtur mores typicos Factionis Communistae Sinensium (CCP) ad fovendos suos nationales propugnatores in telecommunicationibus, dum expresso fori accessu societatum Occidentalium.

US Repraesentativas Mike Gallagher, praeses tabulae Domus US in Sinis, commentatus est hunc bannum fabularum CCP sequi et monitum esse societates technicae Americanae fovere in Sinas. Gallagher inculcavit tempus currere his societatibus sicut contentiones inter Sinas et Civitates Americae Unitas manere pergunt.

Secundum Reuters, Sinis restrictiones nuper suas extendit in usum iPhones a statu conductorum operantium in tribus ministeriis et corporibus regiminis. Hoc sequitur ante relationes per Acta Wall Street et Bloomberg. Propter has relationum partes Apple circa 3% deciderunt propter curam actionum talium in tensione Sino-US permanente.

Apple et Consilium Civitatis Sinarum Information Office, in instrumentis quaestionibus tractandis responsabiles pro regimine, petitionibus commentarium de bano retlatum nondum responderunt.

In summa, Sinarum latius bannum in sua civitate operariorum Apple iPhones utendo eo spectat ad accessum limitandi mercatus societatum occidentalium. Motus consentaneum est cum consilio Communistarum Factionis Sinensium promovendi propugnatores domesticos telecommunicationis et mercatus societates occidentales restringendi.

