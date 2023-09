Google Antitrust Trial incipit: Accusatus conservandi Monopolium per Illegal Deals

Iudicium de US versus Google in Washington, DC incepit, cum iurisperiti regiminis disputans technicum gigantem scienter contra fidem contra leges violare et actiones eius celare conatus est. In cursu iudicii, quod ante decem septimanas expectatur, Apple executivae testes testantur, sicut Google agit de societate, quae pars contra causam contra monopolium lata est.

Kenneth Dintzer, Deputatus Branch Director apud US Department Iustitiae (DOJ), significationem causae inculcavit, affirmans pertinere ad futurum interrete. Secundum Dintzer, Google illegitime suam monopoliam ab anno 2010 servavit solvendo pecunias substantiales ad firmas sicut Apple et AT&T. Negavit Google scire has conventiones limites contra fideicommissum transisse et societatem contra decennium monopolium non tenuisse, vim defaltis et scalae levando.

Praeterea, DOJ Google accusavit de auctionibus abusionibus ad pretia levanda pro proscriptionibus online. Dintzer testimonium in atrio exhibuit quod puro demonstravit quomodo Google quaesivit ut communicationes custodirent suas solutiones in societatibus sicut Apple. Colloquium chat ostendit in quo Google CEO Sundar Pichai assertum postulavit historia chat ut debilis esset.

Dum Google affirmat eam per usorum potiorem et meritum suum magnum mercatum esse consecutum, iudicium principaliter intendit in inquisitionis et inquisitionis vendendi administratione an leges contra fideicommissum violare. Si damnatus fuerit, Iudex Amit Mehta optare potest iubere solutionem Google.

Apple speraverat se a iudicio excusari et subpoenas exsecutivorum cassari, sicut societas iam magnum testimonium et numerum documentorum substantialem praebuit. Iudex tamen Mehta hanc petitionem negavit, et Apple Eddy Cue executives, John Giannandrea, et Adrianus Perica testis postea in iudicio stant.

sources:

- DOJ

- Court iudicium