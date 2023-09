Nova Securitatis Update Privatus pro iPhones et iPads

Pomum securitatis crucialis renovatio pro iPhones et iPads electronica nuper inventa vulnerabilitates in programmatis systematis edidit. Investigatores in universitate Toronto Civis Lab securitatem detexerunt vitium, quod abutebatur ad spyware commerciales nomine Pegasus distribuendas. Societas Israelis NSO Group evoluta et vendita est, Pegasus typice usus est ut dissidentes, diurnarii, et adversarii politici oppugnarent.

Etsi usor mediocris abhorret ab hoc spyware directe affici, Civis Lab vehementer monet omnes utentes ut suas cogitationes statim ut cautelam adhibeant. Inaugurari renovatio est processus simplex. Aperi Occasus app in iPhone, vade ad "Generalem" et ad "Software Update." Si iOS 16.6.1 renovatio programmatis praesto est, tap in ea institutionem incipere.

Si renovationem invenire non potes, ad paginam Generalem redi, in "Circa" et comproba numerum versionis iOS tuam. Si fabrica tua iam utens iOS 16.6.1, renovatio feliciter inaugurata est. Attamen, si in versione 16.6 vel prior iteratio es, iterum vestigia memorata sequere. Restarting your phone might also help trigger the update. Accedit, ut firmum habeas conexionem et id aliquanto ante praebeas antequam denuo pro updates reprimere conaris.

Necesse est ut tuas cogitationes usque in diem teneas cum recentissimis securitatibus updates ut contra minas potentias custodias. Cito hanc plenitudinem securitatis insculpes, te amplius protegere potes a vulneribus tuis et accessu alienum.

