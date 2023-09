Omnes Apple Users suasit ut Update cogitationes statim

Lacus securitatis criticam renovationem pro iPhones et iPads edixit, ut vulnerabilitates in programmate systematis eorum nuper detegerent. Vitia ab investigatoribus in Universitate Toronto Civis Lab detecta sunt, qui has vulnerabilities active abutebantur ab exploratore commerciali nomine Pegasus appellato, evoluta et vendita ab societatis Israelis NSO Group.

Dum Pegasus typice utitur ad singulos homines specificos ut dissidentes, diurnarii, et politici adversarii oppugnare, inter omnes Apple utentes interest suas cogitationes quam primum renovare. Securitas renovatio, intitulata iOS 16.6.1, institui potest navigando ad Occasus app in iPhone, eligendo "General" et deinde "Renovatio Software". Si renovatio non visibilis est, revertere ad paginam Generalem et in "Circa" ut reprehendo tuum iOS versionem. Si adhuc 16.6 vel priori versione uteris, vestigia supra memorata repete.

Telephonium reprimens ac stabili connexione procurans, etiam renovationem apparere potest. Magnopere est hanc renovationem instituere, ut tuom a securitatibus potentialibus interruptionibus et accessu alienum aditum tueatur.

Civis Lab commendationem ad actionem immediate elucidat severitatem vulnerabilium quae abutuntur. Etiamsi credis te scopum non esse eiusmodi oppugnationum urbanarum, necesse est ut vigilanter maneas et fabricam tuam confirmes ut securitatem eius cures.

iOS 16.6.1 Renovatio securitatis specificas vulnerabilitates a Pegaso spyware abutuntur, utentes praebens tutelam contra minas potentiales auctae. Regulariter adaequationis fabricam programmatis crucialis pars est securitatis digitalis tuendae ac personalis informationes tuas tutandi.

(Nota: domicilia fontium secundum instructiones remota sunt).