Touchscreen iMac G3: A Oddity insignis

In recenti video by Michael MJD, inventio attrahenti facta est - touchscreen iMac G3 ab 1999 quod non solum tactui respondet, sed etiam pressioni tactus respondet. Quid hoc inveniat magis ambitiosum est obice in latere iMac, significans "Prototypum ipsum" ab Elo, officialem "Value Added Reseller" pro Apple productis.

Imac G3, ante 25 annos dimissa, machinam fundamenti multis modis fuit. Eius perlucidum plasticum, turpis lineamentum est, et audax consilium electiones styli iconem fecerunt et Apple locum in mundi technicis solidarunt. Etiam perlucidum consilium calcitravit inclinatio. Elo, societas quae speciale in touchscreens habet, quaedam iMacs in kioscos in touchscreen cum Apple approbatione quasi Reseller additae vertit.

Tactus technologiae Elo technologiae implicatae aptae sunt duo transductores in vexillum CRT ostentus, permittens tactus initus. Per turbando fluctus acousticos, technicae coordinatas X/Y ac etiam pressionis altitudinem tactus determinare potuit. Tabula moderatrix inaugurata in dorso ostentionis haec informationes processit et cum via computatorio coniungitur funem interne fusum.

Etsi Michael MJD impressus est cum technicis, invenit stirpem MacOS 8.6 instrumenti minus quam specimen tactus usui. Parva desktop controllata et scuta murem difficilem ad amussim navigant. Si hoc tangendi screen iMac commercium dimissum erat, verisimile esset consuetudinem programmatis habere cum globulis amicalibus tactu maioribus.

Notio tertiae partis touchscreen conversionum per valorem Added Resellers res est rei praeteritae. Lacus currentis VAR programma magis in officia programmatis et incepti IT adiuvat. Tange screen iMac G3 exstat notabilis oddity, exemplum quod fieri potuit.

Source:

- Michael MJD's YouTube video