Ubisoft est XDefiant potentia dimittere in September vel October

Ubisoft maxime expectavit liberum ad ludum jaculatorem primum hominem, XDefiant, alicubi deducere potest inter medium Septembrem ad medium Octobrem. Ludus nuper incommodum se praebebat cum certificatione ab PlayStation et Xbox negata est.

Secundum Marcum Rubin producentem, processus certificationis pro XDefiant mense Iulio incepit. Autem, in medio Augusti, Ubisoft nuntium accepit frustretur ludum non certificationem praeterire. Hoc significabat lusum non posse ab fine Augusti sicut initio institutum solvi.

Nunc, Ubisoft sedulo laborat ad obsequia et functiones cimices in ludo compellare. Societas consilia XDefiant certificationis minus quam duas hebdomades denuo mittere. Si ludus transit, publice per medium ad tarde Septembris eximi potest.

Rubin nominavit ludum expectari conditionalem Pass, quae Ubisoft postularet ad unum Patch efficiendum. Quocirca emissio XDefiant iam praeventus est primis ad medium Octobris.

Rubin explicavit progressionem XDefiant deviasse a normas regulas venationis emissiones. Lusus ostensus est in pluribus beta gradibus, permittens millions lusorum eum experiri ante launch officialem suum. Ubisoft manet commissum ad ludum solvendum quam primum paratus est et perget updates in progressu suo providere.

XDefiant, a Ubisoft San Francisco evoluta, operam comparavit pro ludo excitando. Quamvis etiamnunc bene-tuning postulat, nucleus mechanici in beta probatione bene receptus est.

