Ubisoft est XDefiant facies post Numquam Certification Test

Ubisoft valde expectatus est ludum online surculus, XDefiant, cursui in emissione processum suum percussit. Liberum in arena FPS ludere an maximus certificationis factio prima Augusti probatio defecit, moram in launchendo causans. Ubisoft nondum novam emissio diem pro ludo denuntiavit.

Initio nuntiata ut Tom Clancy scriptor XDefiant in 2021, ludus varias libertates Ubisoft coniungit ut Spiritus Recon, Watch canes, et Absit Clama in commune universum online surculus. Hoc anno ante, histriones occasionem betae versionis ludi explorandi, quae ieiunium et responsivum pugnae reminiscentem vocationum classicorum lusionis scenicae ostenderunt.

Executive Ludus Director Mark Rubin de Ubisoft palam locutus est testimonium certificationis incassum in cursore diarii. Exposuit ludos consoles severiores tentationes subire per societates sicut Sony et Microsoft ut signa scaenicis conveniant et nullas quaestiones technicas causant. Hic processus certificationis spectat ad functionality et obsequia potius quam ad executionem vel qualitatem contentam.

Rubin patefecit Ubisoft processum certificationis mense Iulio incepisse et primos eventus in Augusto accepisse, quod significavit XDefiant non transivisse. Manipulus diligenter per hos dies paucos operatus est ut quaestiones obsequentes alloqueretur et aliam obsequium pararet. Rubin spem significavit novum aedificium sine ullis quaestionibus certificatione futurum esse, potentialiter inde in mense Septembri emissionem. Tamen agnovit facultatem saltus conditionalis, quae unius diei panni postularet et diem emissionis ad Octobrem detruderet.

Iudicium palam disceptare de probatione incassum reddit officium Ubisoft ad perspicuitatem et dimicationem communitariam. Rubin inculcavit progressionem XDefiant aliam viam secutam esse, scaenicos permittens ludum in suo statu imperfecto experiri et opiniones pretiosas comparare.

Quamvis incommodum, Ubisoft dedicatum manet ad eximiam ludum experientiam tradendam et consilia ad conservandas fans in ulterioribus explicationibus renovatis. Societas studet validam cum communitate coniunctionem conservare et curare ut XDefiant desideria et petitiones sui lusorum reflectat.

