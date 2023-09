Controversiae Platformer "Tantum Sursum!" Remota ab vapore Store

"Tantum Surge!", popularis suggestus ludus qui in Twitch operam adeptus est, ab Auctore suo Indiesolodev vaporis a copia remotus est. In ultima renovatione, Indiesolodev affirmavit lusum multum illis accentus fecisse et tempus ad sanandum opus esse priusquam in proximo incepto moveretur.

"Tantum Sursum!" Mense Maio dimissus est et celeriter popularitatem mense Iunio consecutus cum milibus scaenicorum et decem milibus visorum in Twitch. Sed recensiones ludi permixtae sunt, cum quidam mechanicas surreal suggestum laudantes, alii glitchy physicam et praeceps consilium suum reprehendebant.

Ludus etiam in Steam tempore suo controversiae versatus est. Breviter sublatum est mense Iulio postquam accusatus est de furto alterius elaborationis iuris 3D anime exemplaris. Praeterea nexus mundo NFTs erant cum imaginibus Goblintown signa in campestribus apparentibus et titulus ipse cum scammers crypto coniungitur.

In ultima renovatione, Indiesolodev desiderium tranquillitatis animi et sanationis expressit, ponens se disponere ad pausam ac perdurare educationem in ludo consilio. Proximum quoque propositum patefaciunt quod "Kith" inscripsit, quod omnino aliud erit quam "Tantum Surge". et in cinematographia focus erit. Indiesolodev sperat laborare cum parva quadriga huius incepti et operandi artes ludorum designandi.

Dum alii lusores de amotione ludi deplorant, alii Indiesolodev gratulantur quod ludum viralem creet. Quamvis controversiis suis: "Tantum Sursum!" experientia multa histriones praebebat impletionem.