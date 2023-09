Iter Updates Domane AL Road cursoriam dolor in PERFUSORIUS frame et augetur Versatility

Trek quartam generationem popularis sui Domane AL via cursoriae retexit, varias clavigeras renovationes ad perficiendum et versatilem augendam inducens. Novus Domane AL lineamenta levioris tabulae, funis internae fuso, facultas accommodandi languescat usque ad 38mm latitudinem. Pretio incipiens £1,125, Domane AL optionem perviae cyclistae manet.

Una notabilis emendatio est pondus reductionis Domane AL, praedecessore suo, Domane AL Disc. Trek affirmat redesignum tabulae 100 Series Alpha Aluminium et additionem furcae carbonis plenae consecutam esse in pondere reductionis circa 225g (0.5lb). Medius orbis Domane AL 4, exempli gratia, pondus petitum 10.35kg (22.82lb).

Novus Domane AL etiam alvi deiectio auctam praebet, equites permittens ut ignes ad 38mm latos accommodet. Haec alvi expansio permittit Eques, ut ex levi pavimento ad asperos invios et etiam calles glareos maxime auderent. Cum latius coronae potiores essent ad asperiora loca, 38mm capacitas apta est ad bene conservatos, mediocriter asperos.

Trek suam geometricam patientiam pro Domane AL servavit, ut rectiorem positionem equitandi compararet ad notam viae cursoriae more curriculi ductae sicut Madone et Emonda. Haec geometria intendit ad consolationem longiorem invehitur reducendo contentionem in dorso et collo. 56cm Domane AL, exempli gratia, acervum 591mm altitudinis et 377mm iactum praebet, inde in acervum/perventum rationem 1.57.

Alia emendatio est manubrii resignati, quae breviorem spatium 80mm et 4mm a cucullis ad guttas exardescit. Haec alteratio intendit ergonomicas augere et temperare equitibus.

Novus Domane AL in terminis aestheticis et prudentiam includat funem internum fudisset, quae linea vulgo inventa est in cursoriis viae altae. Hoc consilium electio speciem Domane AL ante finem simplificat. Praeterea cursoriam suam mobilitatem cum aggeribus pro mudguards, eculeo, et etiam in culmine tubi sacculi retinet.

Domane AL nunc etiam compatibilitatem universalis Derailleur Hanger (UDH) incorporat, inceptum ad consilia assecula derailleur vexillum. Iter iam utitur UDH in cursoriis montanis, eiusque exsecutio in Domane AL conservationem ac reparationem simplificat.

Domane AL quartae generationis exempla tria includit: Domane AL 2 precii £1,125, Domane AL 4 precii £1,875, et Domane AL 5 precii £2,150. Singula exempla lineamenta a 100 Series Alpha Aluminium tabulae, a Domane AL furca carbonis, et optiones variae aggregationes et rotae.

Pro maiori, visita trekbikes.com.

sources:

- Trek Bikes (trekbikes.com)