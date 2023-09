Starfield PC euismod Exitus: Tempus est an upgrade?

Starfield, valde expectatus emissio e elit Bethesda, tandem suum debut in Xbox Series X/S et PC in Septembribus fecit. Sed quidam PC utentes experti sunt quaestiones perficiendas cum ludo. In colloquio cum Technologia Bloomberg, Bethesda et Starfield director Todd Howard suadet ut tempus sit pro PC gamers ad cogitandum systemata eorum upgradationem.

Interrogatus de defectu optimiizationis pro PC versionis ludi, Howard respondit dicens "Pc ludum optimize fecimus. Praesent cursus magna. Postero-gen PC ludum est. Nos revera technologiam ventilamus, ut opus sit ad PC pro hoc ludo upgrade. Quamvis aliqua fans quae frustrationem cum ludo exercendo exprimunt, Bethesda affirmat multum esse magnas lineas in Starfield et fans affirmative respondentes.

Sed multi PC venationes suas curas in instrumentis socialibus adlevatis dederunt. Commenta in YouTube et Twitter punctum ad quaestiones, ut crebra screens onerantium, optimizationem pauperum, et fragores. Nonnulli etiam usores tradunt summus finem chartarum graphicarum esse instar 4090 certaminis ad ratem compagem stabiliendam conservandam.

Cum ad PC ratio requisita pervenerit, Bethesda suadet saltem AMD Ryzen 5 2600X vel Core Intel i7-6800K processus, AMD Radeon RX 5700 vel NVIDIA GeForce 1070 Ti graphicae chartae, et 16 GB ipsius RAM. Dum minima requisita occurrens ludum currere potest permittere, optimam experientiam praebere non potest pro ludo CPU intensivo sicut Starfield.

In conclusione, dum Starfield novum et excitantem mundum histriones adfert, quidam PC utentes considerare possunt upgradationem eorum systemata ut plene ludo fruantur. Bethesda fatetur ludum technologiarum limites impellere, et minimum requisitis occurrere non posse meliorem effectum praestare. Posset frustrating collocare in upgrade PC, sed fanatici qui volunt manere in aciei ludum, necesse est collocari.

