Cur Starfield non habet terram volutpat, secundum Todd Howard

In recenti colloquio cum Bloomberg, Todd Howard, plumbi creantis apud Bethesda Ludus Studios, lucem illustrant cur histriones non habent accessum ad terram vehiculis in ludo praeoccupato, Starfield. Cum de vehicula quaereretur, Howard desiderium talis optionis agnovit, sed explicavit absentiam vehiculorum terrestrium esse consilium deliberatum de experientia explorationis conservandae.

Howard affirmavit exsequentes vehicula signanter dynamicas lusionis impulsum esse semel histriones terram in planetis postquam per spatium externum peragrarunt. Per explorationem lusorum pedis limitando, tincidunt meliorem experientiam curatam efficere et gressum ludi temperare possunt. Howard addidit, “Permittit nos vere, histriones, experire ubi novimus quam celeriter res videntes sint”.

Cum vehicula moliti praesto esse non possunt in Starfield, Howard certi scaenicorum sunt quod mechanicae traversales in loco sunt. Cum spatiis customisable, histriones jetpacks uti possunt ad mobilitatem augendam et longas treks efficientes.

Etsi officialis subsidium pro terra vehiculis Starfield numquam contineri potest, fieri potest ut modi privati ​​modi a fans creati eos in ludum tandem introducerent. Communitas Starfield iam actuosos modos enucleans, qui varias ludi rationes adloquuntur, in iis incrementis utentis interfacies et amplificationes perficiendi sunt.

Cum Starfield pergit evolvere, valde probabile est ut plures modi substantiales evolvantur, possibilitates lusionis expandentes. Ut nunc, Starfield praesto est pro PC, Xbox Series X | S, et Ludus Pass.

