Cerebrum implantatorum Translate Cogitationes in Orationem, Gratias Stanford Inquisitores

Investigatores in Stanford University feliciter usi sunt ut cerebrum inserit ad cogitationes in orationem transferendas ope programmatis status-of-artis. Studium involvit usum sensoriis aspirin-aessoriis mediocribus insitam cerebro ad signa ex locis loquelae relatis deprehendendi et in textum in screen computatrum monstrandum convertendi. Hic technologiae interruptio spem praebet illis condicionibus laborantibus sicut sclerosis amyotrophica lateralis (ALS) quae facultatem loquendi minuunt.

Pat Bennett, aegrotus ALS LXVIII annos natus, duobus sensoriis in superficie cerebri sui aptus est. Hi sensores, pars instrumenti intracortici-computati interfaceti (BCI), transmittit activitatem cerebri ad conatus loquelae programmatis. Plus quattuor menses, programmatio ad orationem temptatam decode Bennett instructa est, unde celeritas 68 verborum per minutas in in screen computatrale est. Hoc plus quam ter velocius fuit quam superioribus monumentis ad communicationem BCI-auxilium.

Electrodes Pii parvulae in cortex cerebri Bennetti insitae in 8-by-8 gridis dispositae sunt, cum singulis ordinibus continentes 64 electrodes. Hae electrodes electronicae per fila aurea coniuncta erant et algorithm AI ad informationes electronicas e cerebro decoquandas adhibita est. Algorithmus doctissimus est distinguere activitatem cum sonis formandis loquelae et "optimam coniecturam" verborum per conatum Bennetti repraesentatorum tradidit.

Cum investigatores agnoverunt systema rati errorem 9.1% cum limitata vocabularium 50 verborum et 23.8% cum vocabulario ampliato verborum 125,000 habuisse, notabilem gradum processerunt. Bennett suam incitationem de potentia potentiae huius technologiae in vita hominum nonverborum expressit, cogitans quomodo cotidianas actiones emendare posset ac permitteret ut eorum cogitationes in tempore reali communicaret.

sources:

– Stanford Medicine [inserta URL]

- Imago humanitatis Steve Fisch/Stanford