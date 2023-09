Lacus Releases Securitatis Update ad Patch quaestui Software Passibilitatem

Lacus securitatis notabilis renovatio pro iPhones et iPads edixit in responsione ad vulnerabilitates securitatis inventae nuper quaestuosae in programmatibus machinarum systematis. Vulnerationes nudatae sunt ab investigatoribus apud Universitatem Torontonensem Civis Lab, qui invenerunt defectum programmatum actuose adhibitum esse ad liberandum exploratorem commercialem nomine Pegasum, ab societatis Israelis NSO Group progressum et venditum.

Pegasus instrumentum potentissimum et sumptuosum praesertim ad dissidentium, diurnariorum et politicorum adversariorum oppugnationem adhibitum est. Ergo mediocris user est inconveniens ut directe afficiatur. Sed Lab Civis magnopere suadet ut omnes utentes suas machinas statim contra minas potentiales tuentur.

Ad renovationem instituendam, iPhone utentes navigare debent ad "Optiones," eligere "Generalis", ac deinde "Software Update". Si iOS 16.6.1 renovatio programmatis ostenditur, ICTUS ad processum institutionis inchoandum. Si renovatio non visibilis est, utentes ad paginam Generalem redire debent, elige "De" ut eorum numerus iOS versionis verificetur. Si numerus versionis 16.6.1, renovatio iam inauguratus est. Si fabrica adhuc utens 16.6 vel ante iterationem, utentes dicti gradus iterare debent.

Si renovatio non compareat, consilium est ut iPhone sileo et conexio interretialem deprimat. Si renovatio adhuc non visibilis est, commendatur ut aliquanto tempore exspectaret antequam iterum conetur.

Haec renovatio securitatis confirmat officium Apple, ut prompte ad quasvis vulnerabilitates notas compellans, ut secretum et securitatem eorum utentium curaret.

sources:

- Consociata Press