Dolor Visionis Vitra: permissum visually imminuta cum Technology

Seetharam (Ramu) Muthangi, auctor Vitri Smert Visionis, in missione est ut vitas hominum visibilium imminutorum in India meliorem efficiant. In regione cum duodeviginti miliones hominum caecorum, Muthangi machinatio novacula praebet auxilium legendi, obiecti agnitionis, faciei agnitionis, navigationis, quae omnia ab intelligenti artificio (AI) et machina discendi (ML) technicae artis praebet.

Inspiratio pro specula Smart Visionis ab experimentis personalibus venit. Muthangi testati sunt provocationes a patre suo, qui debilitatem iniuriam passa est, et soror eius, quae visionem amisit ob diagnosin retinopathy multam diabeticam. Destinavit adiuvare alios in similibus adiunctis, machinam excogitavit quae cotidianas actiones minus taedii facere posset ac potestatem facere ut magis deminutum esse posset sui iuris.

Smert Visionis Vitrorum prototypum anno 2018 elaboratum est et anno proximo deductae sunt. Hoc leve pondus machinalis wearable ad oculum e speculis adnectitur et quinque munera maioris momenti praebet. Utendo Bullae Braille in tabula, utentes accessere possunt lineamenta quae sunt agnitio, lectio, facies agnitio, auxilium navigationis. Cogitatus coniungitur cum telephono mobili per Bluetooth, et comitante applicatione mobilis auxilium addito praebet.

Fabrica technologiae LIDAR utitur, quae obiecta et spatia detegit lumine laseris pulsante. Paginas typis legere potest per Characterem Opticam recognitionem (OCR) easque in orationem convertere. Etiam facies agnoscere potest et salvare usque ad 150 nomina futurorum referentiae. Pocula agunt adiutorem ambulantem, utentem ad impedimenta eorum semitam excitant.

Societas Muthangi, SHG Technologiae, artificiorum visio Smert specula in Bengaluru, India efficit. Hactenus 2,500 specula vendita sunt, et societas continue laborat in meliori technicae artis. In praesenti sunt novam versionem machinae quae osseum conductionis vitreis utitur ad tollendam necessitatem cohortis Bluetooth.

The Smart Vision Glasses bene accepti sunt a caecis scholis, Gyratoriis Clubs, et consociationibus sicut visio Aidis et adiuvandi Fundamentum Caecum, quod dat et sustentationem singulis indigentibus praebent. Exercitationes clinicae factae sunt in hospitali Aravind Eye in Madurai, et Muthangi manipulus strenue cum aliis valetudinariis in India collaboravit.

Per technologiam AI et ML leveraging, Vitri Visionis Smart Visionis res novas praebent vitas hominum in India visibiliter imminutos. Aucta ad technologiam accessibilitas, visibiliter imminuta pergere potest ad discendum, opus, et ad mundum facilius ac libere navigandum.

