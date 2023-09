Huawei detegere Novum Smartwatch: Huawei Watch GT IV "

Huawei constituitur ut nova additamenta ad collectionem smartwatch venturam in Lorem Huawei Watch GT introducendam 4. Etsi non publice confirmatum est, notitias emanasse suggerit vigilias in duabus magnitudinibus praesto fore: 41mm et 46mm.

Quaeque imagines demonstrant 41mm exemplar bezel planae fore, dum 46mm exemplar cum leone bezel veniet. Cogitandum est, ne forte tertia vigilia designetur. Teaser tondeo in instrumentis socialibus dispositis speculationem aestheticorum auctoris et opulentiam futuram vigiliam praebet.

Una peculiaris linea quae mysterium distinguit vigilias a stillicidiis imaginum Huawei Vigilum GT 4 (46mm) est triangulus summo auro stringere eminentior. Hoc color modo alium vel etiam exemplar novum omnino suggerere potuit, fortasse pro versione.

Imagines vivas quassatae Huawei Vigiliae GT 4 (46mm) ostendunt vigilias posse cum diversis loris carpi nativus esse, quamvis tertium consilium bezeli non ostendunt.

Cum aliis Huawei vigiliis comparati sicut Huawei Vigilia 4 et 4 Pro, series GT tendit ut pauciores notas offerat dum aliquas HarmonyOS versiones offerat. Sed vigiliae GT magis parabilis sunt, cum 41mm et 46mm exemplorum GT 4 expectatur ut €250 et €400 precij .

Secundum altilium vitae notitia quaeque notitia suggerit GT 4 exempla longioris temporis spatium usque ad duas septimanas habiturum. Praeterea positi sunt ad sustentationem wireless praecipientes (10-18W) et veniunt in variis materiis casus, inclusa chalybe immaculata cum lorum corio et casu metallico cum lorum plastico.

Dum exspectatio crescit, Huawei nova smart vigilia oblatio electiones varias promittit ad perussores et stilum et functionem quaerendam.

