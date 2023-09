The Sandman: The First Season Advent to Digital and Physical Formats

Magnopere anticipatum tempus secundum "The Sandman", a Neil Gaiman, Allan Heinberg, et David S. Goyer creatum, ex contractu paciscendo scapham percussit. Dum progressum in hac fronte expectat, mox araneae seriei exemplar primi temporis in forma digitali vel corporis forma habere poterit.

Die 18 Septembris, "Sandman: Tempus Primum Perfectum" praesto erunt pro digitalibus in suggestis effusis ut Amazon Prime Video, AppleTV, Google Play, et Vudu. Qui enim exemplaria physica malunt, 4K Ultra HD, Blu-ray, et DVD occidunt, die 28 Novembris solventur.

Copia includit omnes episodias XI a primo tempore, una cum specialibus notis includentibus post-scenis insinuatis peek et explorationem "Mundi Infiniti".

Dum Petrus Friedlander, Caput Netflix TV UCAN scriptum, non directe alloquitur num alterum tempus "Tempus II" inscribatur, insinuavit facultatem appropinquandi spectaculi in "voluminibus." Friedlander dixit "Sunt sententiae quae non factae sunt, sed appropinquationes consideramus. Omnia in mensa cum adveniens Sandman. Praesent porttitor consequat est. " Hoc implicat spectaculi structuram ut inconvenientes esse possit, in potentia featuras bonas episodias vel fabulas fabularum connexiones simul.

Ut ad incitationem addere, hic suggessit scruta pretium pro variis versionibus "The Sandman: Primum tempus perfectum": Digital UHD ($24.99), 4K Ultra HD ($44.98), Blu-ray ($29.98), et DVD ($24.98), et DVD ($ $XNUMX).

Fans of "The Sandman" spectare potest ut primum tempus possideat et in futuro seriei avide anticipare studeat.

sources:

- Peter Friedlander colloquium cum Varietate

– Retail prices provided by Warner Bros. Inventionis Domus Entertainment