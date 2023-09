Summarium: LG Foundry parem incorporandi FO-WLP (Fan-out laganum packaging) in suum Tensorem G3 involucrum, quod expectatur offerre efficientiam meliorem, amplificationem graphicam, et peculiorum industriam. FO-WLP antea adhibitum est per Qualcomm et MediaTek, sed haec notas Samsung Foundry primam exsecutionem technologiarum. Tensor G3 chip, super Exynos 2400 aedificata, CPU nucleum 9 et Brachium Immortalis G715 GPU cum 10 coros habebit, eius processus et facultates graphicas boosting. Chipum constitutum est ad debutendum in Google 8 Pixel et Pixel 8 Pro machinis die 4 Octobris.

Tensor G3 chip, a Samsung Foundry evoluta, technologiae technologiae verteretur in felis felis felis cum integratione FO-WLP (Fan-out laganum packaging graduum) packaging. Haec ars packaging, Qualcomm et MediaTek introducta, efficientiam, graphicam agendi, peculiorum vim auget. Cum hoc motu, Samsung Foundry intendit ut suam positionem in felis foro Mauris quis felis confirmaret.

Tensor G3 chip in Exynos 2400 fundata, ventura Pixel 8 et Pixel 8 Pro machinas ex Google efficiet. Iactat figuram CPU 9-nuclei, inter unum Cortex-X3 primum nucleum, quattuor nucleos Cortex-A715 et quattuor Cortex-A510 nucleos. Hoc CPU setup promittit meliores processus potentiam et efficientiam, ut users multitasking et celerius applicatione executioni leviores fruantur.

Secundum facultates graphicas, chip Tensor G3 utetur GPU Brachium Immortalis G715, instructum cum 10 coros. Hoc significat upgrade ex antecedente 7-core G710, ut utentes immersivum ludum et graphicum effectum in suis pixel 8 Suspendisse potenti experiantur.

Incorporando FO-WLP fasciculum technologiae, Tensorem G3 chip e Samsung Foundry intendit generationem caloris mitigare, dum efficaciam potentiae maximae. Hoc fiet in machinis quae frigidiores sunt et diutius inter crimina currunt, optimizing altiore usuario usu.

Fontes: Revegnus (@Tech_Reve)