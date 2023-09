EA annuntiat Project Rene: Proximum Gen Sims Ludus liber erit Download

EA nova singularia revelavit de ventura generatione Sims venationis, Project Rene codenamed. In a blog post in a tergo The Sims praesentatio, societas nuntiavit lusum praesto fore ut libero download. Haec mobilia successum The Sims 4 sequitur annum liberum ad-ludere.

Liberum download optionis pro Project Rene significat histriones iungere, ludere, et explorare ludum sine necessitate subscriptionis, core venationis emptionis, aut industria mechanici. EA facilem reddere intendit histriones amicos invitare vel iungere et novas lineas, fabulas et provocationes experiri.

Autem, EA declaravit venas adhuc habere contentus mercaturas et sarcinas, similes Sims IV. Sed cursus cursus sapien structura et quomodo haec res vendi potest differre a venatione. EA exemplum praebet addendi praecipuas tempestates ut liberum cuique proprium, dum futurae sarcinae in certa themata tamquam ludi aut certationes hiemales intendunt.

Dimissio Project Rene finem subsidii non significat The Sims 4. EA consilia continuare praebens updates et nova contenta The Sims 4 communitatis in praeviso futuro.

Etsi nullum diem specificum Lorem nuntiatum est, EA ad pleniorem processum evolutionis Project Rene laboratum est. Societas antea revelavit lusum tam solo et lusoriis experimentis offerturum, cum magis notitia de pluribus lusoribus componendis serius in anno revelandum sit.

Source: [Verge].