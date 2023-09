Nova Features Apple iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max

Pomum proposuit emittere recentissimas naves praetoriae Suspendisse potenti, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, et cum aliquibus novis features excitando veniunt. Una notabilissimarum mutationum est introductio novae Actionis bullam, quae restituet anulum traditum/Silentum transibit quod stapula iPhone ab initio eius fuit.

Bulla Actionis, similis ei qui in Apple Watch Ultra inventus est, pyga mechanica est quae usoribus facultatem dat ut manually functiones customizabiles reddet. Fundatus in codice in iOS 17 beta repertus, expectatur ipsum Actionis puga plures actiones exercere posse, quae in uncinis nativus fieri possunt:

Accessibilitas: Permittit users accessibilitates varias accedere ad occasus sicut VoiceOver, Zoom, AssistiveTouch, et plura.

Compendia: Facultates utentes ad breves res in schedulis app creatas, ut nuntiis mittendis, ludentibus scaenicis, vel callidi machinas domi moderantes.

Modus tacitus: Velut Annulus/Silens switch, Actio puga modo tacito modo in vel off, muto vel immutato digito et summis montibus potest.

Camera: Camera app cameram immittit et permittit utentes accipere imagines vel videos cum uno torcular Actionis deprimendo.

Flashlight: Vertit vel off saccus in tergo fabrica.

Focus: Focus activum seu deactivates est modus.

Magnificat: Activat app magnificantem, convertens cameram iPhone in fabricam zooming pro parvis textu vel obiectis.

Translate: Applica Translate: Perducit utentes ut colloquia vel translationes incipiant cum uno torculari Actionis deprimendo.

Vox Memos: incipit vel desinit recordatio vocis memos cum voce Memos app.

Hae novae notae efficiunt Bullam Actionis unum e praecipuis differentiis factorum iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max.

Praeter Bullam Actionis, iPhone 15 Pro nuntiatur in medium machinam ex Grade 5 titanio factam, inde in insigniter leviori fabrica. Aestimatur usque ad 10 centesimas leviores esse quam Decessore suo, iPhone 14 Pro.

Apple revelatio iPhone 15 seriei mox evenit, iuxta alias producti potentiae annuntiationes. Mane versas pro pluribus updates et coverage in Apple scriptor novissimas innovationes.

Fontes: MacRumors