Apple Watch Series 9 et Ultra 2: Quid Novi in ​​2023?

Anno 2022, Apple undas fecit cum emissione Apple Vigiliae asperae Ultra, unus ex maximis annis immittit. Praeterito anno etiam vidit introductionem seriei 8, quam sentientia cutis temperatura cinematographica est. Dum Series 9 et Ultra 2 non possunt esse fundamenti, faciunt notabilia quaedam ad tabulam upgrades.

Series 9 consilium decessoris sui retinet, Series 8, sed ocius S9 cum scheda venit. Haec melioris processus potestas non solum celeritatem auget sed etiam altilium vita melioris auget. Siri petitiones nunc in machinam discursum esse possunt, necessitatem eliminando Wi-Fi nexum vel cellam validam coverage ad custodias tuas coercendas. Accedit optio novo colore roseo introducta.

Ultra 2, pretium in $799, est vigilia carissima Apple. Gloriosam ostentationem incredibilem iactat quae usque ad 3,000 nites pervenit, faciliorem reddens notitias lusorias quae celeriter mutat, qualia sunt elevationes. Ambo Ultra 2 et Series 9 pluma novam plumam duplicem Tap vocavit, quae utentes ad simplices actiones sicut vocatio pendebat vel timer incipiens, percussoque digito et pollice simul in custodia permittit.

Sustineri posse hoc anno pro Apple focus erat. Vigiliae nunc utuntur cobaltae REDIVIVUS in pugna et materiae REDIVIVUS in casu. Pomum etiam novam materiam nomine FineWoven induxit, facta ex 86% contento REDIVIVUS ob ansas lusorias. Societas nisus emissiones carbonii reducendas curavit in usum energiae renovandae collocandum.

Prospicientes rumores suggerunt Apple potest habere significantes upgrades in reposito pro Apple Vigilia X, expectata anno 2024 vel 2025. Relaxandae emendationes speculatae causam tenuiorem et novam lorum adiunctis rationem includere. Vigilia X potest etiam ostentationem microLED trahere ad meliorem altilium vitam et maius tegumentum.

Secundum notas relatas, Apple constanter novas functiones cum unaquaque iteratione introduxit. Potential futurae additiones possent includere sanguinem pressionis magna et noninvasive sanguinis glucose magna vigilantia. Praecipua haec lineamenta singulis diabetis vel praediabetis utilia essent.

Apple propositum ut Garmin aemulum in ludo spectaculi premium categoriae constat cum novis ferramentis et programmatibus inductis. Nuper nuntiatum WatchOS 10 auget facultates seriei 9 et ultra 2, ut facultas phone in computatorium activitatis automatice convertendi in workout cyclica.

Dum Apple Vigilia SE, optionis gradus ingressum, upgrades hoc anno non accepit, Series 9 et Ultra 2 satis meliora adferunt ut Apple enthusiastae excitantur. Preordinatae harum vigiliarum iam inchoatae sunt, disponibilitate initium die 22 Septembris.

