Moriens lux II Introduces Premium Currency DL Points pro in-Ludus emptionibus

In recentissima renovatione ad Lumen Moriendum 2, maxime anticipatum sequelam ad ludum popularem Moriens Lumen, novum premium in-ludum monetae quae DL Points appellata est, introducta est. Nunc histriones his punctis uti possunt ad pellis manipulos mercandi sine ludo exeundi.

Dum originale Lumen Moriens etiam microtransactiones evolvit, per certas thesauros dominis suggesti dominis exercebantur, ut Sony vel Valve. Techland, vita moriendi Lux 2, affirmavit utens DL Points ut exclusiva moneta pro in-ludo emptionibus "vitam nostram faciliorem reddit". Hic motus etiam necessitatem excludit ad sarcinas separatas pro suggestu thesaurorum.

In statu, scaenicorum optionem habent ut pecuniam realem mundi expendere ad DL Point fasciculos ex PlayStation et Xbox thesauris acquirendi. Autem, Techland denuntiavit semel DL Points plene impleri, fasciculi e Store PlayStation removebuntur.

Quaestiones de tempore huius introductionis DL Points excitatae sunt et recentis maioris generis acquisitionis Techland per technologiam gigantem Tencent. Techland declaravit duos eventus non connexos et exsecutionem DL Points differri propter productionem temporis requisiti.

Cum DL Points, histriones nunc habent viam opportunam et inconsutilem ut in-ventionibus emptis sine causa relinquatur mundus immersivus morientis lucis 2. Haec nova ratio monetae premium offert histriones occasionem acquirendi manipulos in meliori pretio acquirendi, augendi suos. altiore ludum experientia.

