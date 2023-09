TCL Unveils Massive 115-Inch TV at IFA 2023 Showcase

TCL novissimam suam additionem ad magnum TV mercatum cum a whopping 115 inch exemplar patefecit. Cum huius amplitudinis obtentu, TV salutatur ut potentiale jocus projectoribus. Currently available in Sinis, TCL X11G Max gloriatur technologiam Mini LED cum super 20,000 locorum caligantium zonarum, 4K resolutionis et splendoris 5000 nituum. Pretium retail in Sinis est circiter £8740 / $ 10,900 / AU$17,050.

Dum pretium tag arduum videri potest, cum projectoribus comparatur qui similem imaginem cum 4K astularum indigenarum efficiunt, ut Sony VPL-XW5000ES, pretium intellegibilius fit. Nihilominus, TCL parem solutionem TV-unciarum 115 in Europa in annum proximum distulit, secundum Marek Maciejewski, Directorem producti progressionis in Europa TCL. Nondum adhuc verbum est an in America Septentrionali praesto erit.

Hoc ingens TV pontem intermedium inter TVs traditum et projectores potuit, melius HDR et ludum perficientur offerens sine cinematographico cinematographico domicilio exigendo. Eius versatilis potentia in industria ludum facit.

