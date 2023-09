Apple M3 Macs Usque ad MMXXIII moratus, secundum Analystae

Secundum certa Apple analysta Ming-Chi Kuo, primus unda Apple M3 Macs praeventus valde expectatus non erit usque ad 2023. Kuo, qui saepe interiorem informationem ex Apple fabricandis catenis vinculorum accipit, singularia de mora non praebet. Haec mutatio in speculis timidis Apple emissio M2-instructio MacBook Pro et Mac mini designatur, quae initio nuper 2022 destinata sunt, sed ultimo mense Ianuario 2023 deductae sunt.

Bloomberg Mark Gurman, alius fons praecipuus informationis de productis Apple, vaticinia sua de potentia Octobris Mac denuntiatione recognovit. Dum credit Apple aliquos fructus post Septembrium habeturos, incluso potentiali iPad Air reficiendi, anticipat has emissiones per emissiones magis quam antedictos nuntios faciendas fore.

Notatu dignum est nuntium Kuo solum ad lineam MacBook referre et non alias machinas intra Portfolio Apple. iMac eminet una machinatio quae diu decuit ad recreationem, sicut unicum Mac exemplar sine variante M2 chip manet. Aliunde, non-MacBooks sicut Mac mini, Mac Studio et Mac Pro recentiores renovationes acceperunt cum M2 xxxiii.

M3 xxxiii exspectantur fabricari utentes novo 3 nm processu e Taiwan Semiconductor (TSMC). Hic processus permittet Apple augere chip effectum sine consummatione potentiae augendae. Linea M3 exspectatur ut nuclei CPU et GPU additi in M2 versionibus comparentur, necnon emendationes architecturae ab Apple inductae.

Qui currently utentes Intel Macs qui segnes vel repugnantes macOS Sonoma esse possunt, exspectant ad generationem M3 ut operae pretium upgrade. Adoptores primi M1 Macs in late 2020 mane etiam M3 lineup tentantes in upgrade reperire possunt.

Dum incertum manet si Lacus Mac lineup suum inter Septembrem eventum alloquetur, vivendo coverage de annuntiationibus die 12 Septembris ad 1 meridiem erimus Orientis Time.

sources:

- Ming-Chi Kuo

- Bloomberg Mark Gurman