Google CEO Sundar Pichai Praevidet Continua Collaboratio cum Nvidia ad proximum X annos

Sundar Pichai, CEO of Google affirmavit diuturnam societatem Google cum chipmaker Nvidia perstare in praeviso futuro. In colloquio cum Wired, Pichai societates altam cooperationem in variis inceptis, incluso Android, per decennium intulit, extulit. Pichai etiam Nvidia in innovatione artificiali commentaria eximiae artis Nvidiae commendavit.

Pichai fiduciam in continua societate cum Nvidia expressit, explicans industriam semiconductoris investigationem et obsidionem amplam necessariam esse. Firmiter credit, etiam decennium posthac Google et Nvidia in artius operabitur. Nuper nuntiaverunt duae societates societatem destinatam praebere clientibus nubem Google cum accessu aucto ad potentem Nvidia H100 GPUs. Post nuntium, stirps Nvidia in altum perlata est.

Nvidia incrementum significantem percepit propter altam postulantium unitatibus graphicis processus (GPUs) per turmas nubis, agencies regimen, et satus usus exempla generativa AI. Haec exempla instrumentalia sunt in variis applicationibus, in quibus technologia OpenAIs ChatGPT. Cum Google manere in fronte AI innovationis quaerit, plures AI solutiones induxit, ut chatbotus Bard, per suas res auget.

Stirps Nvidia mirabilem incrementa anni circiter 212% ad diem vidit, et societas nuntiavit duplicationem reditus quarterii anni superioris comparati. Accedit, anticipat venditiones in quadrante currenti scopulorum scopulorum ab anno 170% supra annos habituros.

Collaboratio inter Google et Nvidia suum commune officium demonstrat AI technologiae proficiendi. Ut Pichai affirmavit, AI unum ex altissimis technologiis repraesentat, quod Google in aeternum operabitur.

