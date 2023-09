Lorem athletae, recuperatio a COVID-XIX experientia non permanet Cordis Damno, Study Finds

Recens studium ab Inquisitoribus Amstelodami ab Universitate Medical Centrorum perductum demonstravit electos athletas, qui ex COVID-19 receperint, nullum diuturnum detrimentum in cordibus suis expertum esse et eorum res gestas sine morbo continuare potuisse. Studium intendit determinare si COVID-19, quod inflammationem cordis musculi causare potest, aliquem diuturnum ictum in valetudinis athletarum cardiacis habuit.

Studium comprehendit totalem athletae 259 delectos, cum mediocris aetatis 26.5 annorum, qui usque ad 27 menses postquam infectio eorum COVID-19 secuta sunt. Ex participibus 123 COVID-19 infecti sunt, cum 9% ex eis nuntiantes symptomata cardiovasculares, 136 dum moderatores erant.

Post hoc tempus, athletae, qui COVID-19 contraxerant, additamenta cardiovasculares protegendo subierunt, inter quas cardiovasculares MRI. Investigatores varias parametros comparaverunt ad volumina ventricularis et functiones, nuper gadolinium amplificationem (LGE), et T1 relaxationem temporum inter athletas infectas et non infectas. Accedit notitia cardiaca rerum adversarum, arrhythmia ventricularis oneris, et cessatio ludis curriculis collecta sunt.

Eventus ostendit neminem delectorum athletarum periti inpedimenta cardiaci curriculo-ending. Nullae praeterea notabiles differentiae officiorum ac parametri CMR voluminis inter athletas infectis ac moderatoribus interfuerunt. Tantum quattuor athletae COVID-19 LGE infectis ostenderunt, cum nemo moderamina faciebat. Sed in illis quattuor casibus unus tantum ostendit condicionem inversionem, alii autem tres ludis suis sine ullis incommodis permanserunt.

Ex his inventis investigatores concluserunt resumpto ludis competitive gradu electo post infectio CVID-19 ab recuperatis tuta et posse fieri, etiam pro parvis cento athletarum qui sequelam myocardialem ad SARS-CoV-2 relatam experiri possunt.

Auctores studii inculcavit earum inventiones ad confirmandos athletas ac perspectionem in minimis periculis cum ictum COVID-19 in corde consociatum praebere. Dr. Harald Jorstad, lusus cardiologus Amstelodami UMC et unus e auctorum studiorum scriptoribus, affirmavit quod in studiorum eventibus, cor in athletarum cum covid-19 implicatione, rara est et pericula minimae sunt, etiam redeuntibus ad intensiva ludi activitates. .

Altiore, studium validum informationes praebet athletae e COVID-19 recepisse, significans longum tempus damnum cardiacum esse probabile et tuto posse cum suis curriculis athleticis permanere.

sources:

- Amstelodami Universitatis Medicae Centrorum, Cordis: https://www.journals.elsevier.com/heart

Auctores, Amstelodami in Universitate Medica Centra.