Vapor Store ad Propono Controller Compatibility Information

Valvae denuntiavit vaporem copiae et escritorio app primum informationes de ludo convenientiae cum Sony DualSense et DualShock moderatoris. Renovatio ad vivendum mense Octobri proficiscitur, et ad histriones adiuvandos ludos inveniunt qui populares PC video venatus moderatoris supportantes.

Ut haec informationes daret, Valve rogationum Steamworks addidit, ludi creationis instrumenta pro Vapor copia. Nunc tincidunt nominare possunt num ludus eorum offerat subsidium plenum vel partiale pro Xbox, DualShock et DualSense moderatoris. Filtra etiam usum campestri cuiusque sedismi moderatoris ostendunt, permittentes venationes videre quibus gamepads frequentissime utuntur.

Consilium efficiendi hanc plumam pro responsione ad numerum lusorum augendum utendi sed sapien moderatoris. Secundum Valve, Sony moderatoris usus increvit ex 11 centesimis sessionum in 2018 ad 27 centesimis hodiernis. Valvae etiam ostenderunt super 87 decies centena vapore utentes lusi saltem unum lusum uti moderatoris ab anno 2017. Inter hoc coetus, 69 cento moderatoris Xbox usos esse, cum reliqui lusores miscere usum moderatoris sedis, Switch Pro moderatoris, variosque aliae cogitationes.

Haec renovatio primus gradus est ad faciendum facilius lusores ludos inveniendos, qui compatiuntur cum moderatoribus suis praelatis. Valvae innuit plumas magis moderatiores posse ad vaporarium thesaurum in futuro adiungi, quod amplius augebit experientiam aleae pro Vapor utentibus.

Fontes: Valve