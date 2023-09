Razorpay acquirit Digital Invoicing Satus BillMe

Razorpay, tribunal primarius fintech, BillMe, invocationem digitalem et satum bellicum, acquisivit. Haec societas intendit ut negotia meliora cum suo fine consumerent confligere. Razorpay Curo Directori et Co-conditor, Shashank Kumar, tumultum de acquisitione expressit, dicens adiuvabit notae grossae offline citius crescere et accessum ad solutiones omnichannel solutionis acquirere. Haec est octava Razorpay adquisitio et earum prima cum adepta Ezetap, finis numerus solutionum digitalium, mense Augusto 2022 .

Domus of Brands Satus Neso Brands Acquires Stake in Le Petit Lunetier

Neso Brands, satus a Lenskart subnixus, palum in Le Petit Lunetier acquisivit, notam oculariorum notam omnichannel Lutetiae fundatam. In $4 decies centena millia investment adhibebuntur ad praesentiam grossorum Le Petit Lunetier in Europa dilatare et notam ad mercatus Lenskart in Asia et Medio Oriente introducere. Bjorn Bergstrom et Peyush Bansal, co- fundatores Neso Brands et Lenskart Group CEO, respective tabulam Le Petit Lunetier adjungent.

1Bridge Acquirit Tech BONA eSamudaay

Socialis tech suggestum 1Bridge lucra technicae artis eSamudaay acquisivit, initium qui retiaculis localibus mercaturae minoribus in oppidis creat. Propositum huius acquisitionis est ut rustici micro-congressiones rustici in suggestum concludant cum Network Open Digital Commerce (ONDC). Ravinder Singh Mahori, co-conditor et CTO eSamudaay, ad 1Bridge transivit ut novus CTO. Accedit, 1Bridge funding aequitatis accepit Rs 4 crore in ponte circum a C4D Sociis et aliis obsidibus.

Vertex Ventures suscitat $ DXLI Million in Fund V

Vertex Ventures Asiae australis et Indiae, capitale venture firmum a Temasek subnixum, $541 decies centena millia in suo quinto instituto erexit. Fundus scopum $450 decies centena millia excedit et maior 80% est quam prior aerarius in 2019. Vertex Ventures prosperos exitus e societatibus habuit sicut Grab, FirstCry, et XpressBees. Novus institutus includit involucrum co-obsidendi dedicatum $50 decies centena millia pro socio cum instituto parentis in initiis mulierum ductorum.

Kale fremens $ XXX million in Scala-sursum Cargo Community Systems

Kale, suggestum globalis Saas logistics, $30 decies centena millia in sua serie B sumptu rotundum erexit. In sumptu adhibebitur ad scalas sursum et explicandas Kale novae aetatis onerarias Systema communitatis in America Septentrionali et Europa. In suggestu studet seamless et paperless transversis commercii faciliorem reddere. Antea, Kale suscitavit $5 decies centena Series A obsidione ab Inflexore Ventures in MMXXI.

Muria Fi Raises $ 16.5 million in Series A Funding

Crypta commutatio crypto minutior Muria Fi $16.5 decies centena millia in sua serie A sumptu rotundum erexit. Fundus a Pantera Capital ductus est et participationem includit ab Elevatione Capitali, Starkware, Societate Spartana, et aliis obsidibus. Muria Fi's orderbook suggestus processuum menstruarum voluminum $ 300 miliones et inter capita 10 DEX globulorum computatur.

Tutus pee $ III million in Funding fremens

Hygiene et sanitatem notam Pee Tutus $3 decies centena millia in sumptu rotundo duce Natco Pharma et Rainmatter Salutem excitavit. Alkemi Augmentum Capital etiam rotundum participavit. Pecunia adhibebitur ad dilatationem societatis accelerandam et se constituet ut notam principalem in regione intima sanitatis.

Wogom movet $ 1.9 million in Funding

Wogom, suggestum nubilum ad ecosystem distribuendum ac venditorem, $1.9 decies centena millia in sumptu ex officiis familiarum apertis et ab angelo investitoribus evexit. Fundus expansionem mercatus adhibebitur, investment in technologia, ac producto progressu.

Swiggy Launches Digital Learning Academy for Restaurant Partners

Tabulae partus cibi Swiggy online discendi digitales litteras academicas nomine Station. Integrati in socium app Swiggy, Cognita Statione varias cursus discriminatim praebet ut socii cauponam sustineant in suo incremento iter. Contentum instrumentis technicis adhibendis intendit, notitias ad incrementum negotiorum levandas, et varias res popinae administrandas.

Qure.ai accipit FDA Clearance pro AI-enabled Archa X-ray SOLUTIO

Qure.ai, societas curis AI, alvi FDA accepit pro solutione cistae suae AI-parandae X-radii, qXR. Solutio nunc triage pneumothorax et effusio pleurae, quae sunt inventio critica in cella subitis et intensiva cura unitates. FDA alvi adiungit ad Qure.ai librarium existentis productorum FDA purgatarum.

