Bethesda Discusses carentiam terrae in Vehiculis Starfield

Bethesda Ludus Studios ostendit venturum suum ludum, Starfield, vehicula terram non includendi ad launch. Histriones ingentes planetas solo pede navigabunt, adiuvante jetpack. Secundum Todd Howard, consilium vehiculis terra omittendi voluntarium fuit et factum est ut experientiam lusorum magis curatam crearet.

Howard explicavit inclusionem vehiculorum signanter lusionem mutavisse. In explorandis pedibus peditibus, Bethesda gressum moderari potest et ut histriones constantem experientiam habeant. Tamen mentionem fecit histriones adhuc vehiculum habere in forma spatii spatii ad peregrinationem interstellariam. Accedit histriones ad jucundiorem explorationem planetam upgrade eorum jetpack.

Nonnulli histriones in vehicula locorum absentia destitutionem expresserunt, desiderium optionum vecturae plus afferentes et facultatem vehiculis suis construendi. Nihilominus, alii consilium appretiant, quod lusionis in certis locis chartae magis attenti et usitatae concedit.

Cum vehicula fundi apud launch praesto esse non possunt, possibilitas est ut Bethesda eas in futuro contentorum aut expansionum downloadabilium introducere posset.

In eodem colloquio, Howard interrogatus est de melioratione de Starfield pro PC. Scivit lusum aequaliter currit in proximo-gen PCs, sed nominavit aliquos histriones opus ad upgrade ferramenta ad plene frui progressibus technologicis ludi.

