Starfield ponit Record as Bethesdae Maximus Ludus Duc

Starfield, spatium RPG valde anticipatum a Bethesda, mirabilem ingressum in mundum ludum fecit. Cum eius dimissionem Kalendis Augustis 31 , ludus plus quam 6 decies centena millia histriones potitur , maximus launch in historia Bethesdae eam facit . Eius favor in numeros initiales venditionesque impressos vertit, cum Starfield dominandi chartis venditionibus digitali et corporis.

In Vapor, ludus nunc tenet numerum duorum positio in chartis globalis summo venditio, iustus post diuturnum propugnatorem, Percute: Global offensa. Quamquam Starfield circum XX 200,000 histriones concurrentes habet, cum CS:GO decies centena millia habet, comitem scaenicorum aliarum Iconicarum Bethesda RPGs sicut Skyrim, Fallout 4, et Scrolls Maiorem superavit.

Victoria Starfield in regno digitali non clauditur. In UK, lusus summam maculam in chartis venditionibus physicis petiit, titulos excellentes sicut Legatum Hogwarts et Mario Kart 8 Deluxe. Christopher Dring, caput LudiIndustry.Biz, consecutionem Starfield laudavit et eius launches physicam cum Diablo 4, quae maior digitalis fuit, comparavit.

Quamquam Starfield praesto est ludere gratis pro Xbox et PC dominis cum subscriptione Ludus Pass, nonnulli fans libenter mercantur ludum ad adiuvandum Bethesda Studios et eius continuam felicitatem curabunt. Unus ludio ludius rationes suas expressit ad versionem digitalem emendi, affirmans se financially ludum sustentare plus contenti et auxilio e tincidunt ducere.

Dum Bethesda figuras venditiones officiales non aperuit, effectus Starfield significat magnum initium ludi. Cum communitas ludi alacres plures updates exspectat, videtur Starfield firmiter se condidisse ut monumenti missionem Bethesdae.

sources:

- Vapor in global top venditionesque chart

- GamesIndustry.Biz Twitter thread