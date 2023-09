Quam pecuniam facere Vendere contraband in Starfield

Summarium: Faciens pecuniam in Starfield processum temporis edax esse potest, sed modi processus expediendi sunt. Una facillima methodi contrabandi vendit, res illicitas sicut organa messa, in aedificiis et navibus hostium inventa. ILLIS flavescentibus symbolo insignitur et pro lucro notabili vendi potest. Locus optimus vendendi contraband est Den, statio spatii in systemate Lupo sito. Ad navem tuam apud The Den, intra 500m stationem habere debes. Intus lacum, venditorem mercatorem reperies, qui 11,000 creditarum praesto habet et locum idoneum praebet ut contrabandam vendas tuam.

Cum contrabandas in Deu vendis, adventum inspicere non poteris, etsi structura militaris UC est. Trade auctoritati venditoris credita retexere, debes exspectare totalem quadraginta horarum, vel sedendo vel dormiendo bis 48 horis. Sellae sunt ante auctoritati Trade pro commodo tuo.

Gravis est notare quod Den in The Wolf ratio rectam situm est, sicut etiam vetus, destructum Den. Accedit, forte est, ut mercaturam auctoritati Mercatoris navem cum per spatium iter incidas, sed commendatur ut apud The den venderet ut certo loco caveat.

Si vis maximize mercedes tuas ex contraband, considera circumsedere peritia in commercio quam primum. Haec sollertia socialis tibi permittit ut res plus minus decem% vendere et cum unoquoque ordine fructuosior evadat.

Super, venditio contrabanda in Starfield via quaestuosa est ad pecuniam celeriter faciendam. Memento te cautum esse et vitare questus cum contrabandis deprehensus utendo onere clipeo vel celeriter e regione ambulationis antequam navem tuam securitatis lustrat.

Source: IGN - Miranda Sanchez, Editor Ducum exsecutiva