Starfield superat Skyrim scriptor Concurrentia ludius in Record vapor

Starfield, Bethesdae ludus spatii valde praeventus, monumenta erumpere pergit cum emissione sua. Ludus nunc superavit Skyrim apicem lusoris concurrentem comitem in Steam, 330,723 histriones simul attingens. Hic numerus excedit Skyrim scriptor recordum 287,411 concurrentes histriones in MMXI repositi.

Notatu dignum est has figuras solum in histriones vapore niti, sicut Starfield etiam in PC per Ludum Passum et in Xbox solatur. Xbox caput Phil Spencer ante denuntiavit Starfield iam decies centena millia scaenicorum per omnia tabulata in VII Septembris colligi.

Dum launches Starfield maior existimatur esse quam ullus Fallout lusus modernus, adhuc deficit lusor concursus numeri ab Fallout 4 in 2015. Fallout 4 bicipites fere 473,000 lusores in sua emissione concurrentes. Tamen, Starfield melius significanter praestat quam Fallout 76, quod solum ad maximum 32,982 histriones in 2020 pervenit.

Quamvis non excedens numeros lusorum concurrentium aliorum popularium RPGs sicut portae Baldur 3, Starfield quintam maculam pro maximo venationis vapore petiit. Praesens sedet post PUBG: Battlegrounds, portae Baldur 3, Dota 2, et Counter-Strike: Global graveolentiam.

Starfield successum cum launchendo demonstrat excelsum gradum expectationis et studii in ludo. Cum histriones pergunt explorare magnitudinem spatii in hoc RPG immersivo, interest videre quomodo se habeat in comparatione ad alios titulos populares in futuro.

Fontes: Developer comments, SteamDB records