Bethesda collaboratio cum Benefits Intel AMD GPUs et CPUs

Nuper societas Bethesda cum AMD ad ludum venturum, Starfield, operam inter venationes PC lucratus est. Secundum accuratam analysin a Digital Foundry, videtur Starfield optimized ad meliora praestare in AMD GPUs et CPUs comparatis suis calculis Intel et Nvidia.

AMD est exclusive PC socium Starfield, et cum Bethesda fabrum arctissime laboraverunt ad optimize ludum pro ferramentis AMD. Haec cooperatio in melioribus effectibus rationum AMD consecuta est. Exempli gratia, Digital Fundamentum invenit cum priore generatione AMD Radeon RX 6800 XT cum Core Intel i9-12900K iunctum, ludum circumcurrere 46% velocius comparatum Nvidiae generationis RTX 3080 in eadem ratione.

Dum mediocris tabulae rates inferiores sunt cum RTX 3080, tempora etiam compages regularis spicula patiuntur. Videtur quod ultra umbram qualitas huius rei reus sit. Mutans hic occasus perficiendi meliores potuit, praesertim in antiquioribus Nvidia GPUs.

Additional Digital Foundry inventa sunt nonnulla anomalia mirabilia cum Intel CPUs. Ut hyperthreading in Intel chippis actu inducit ad pejus mediocris machinae rates comparatum cum avertit. E contra, conversus SMT off in AMD CPUs machinae rates non tantum afficit, sed artus plus temporis efficit ut magis dissonum.

Altiore, Digital Fundatio concludit Starfield pro rationum AMD optimized esse videtur, sed non tam pro Intel et Nvidia. Suadent Bethesda in optimising ludum melius his suggestis laborare, et Intel et Nvidia renovatos coegi per tempus dimittere.

Curae a PC gamers suscitatae sunt qui ludum exspectabant ut in Nvidia et Intel systemata sua bene praestaret. Praesul Bethesda, Todd Howard, in colloquio mentionem fecit ludum optimized pro PCs et fines technicae artis impellit. Aliqui tamen histriones sperant futuras updates et agitator emissiones emendare operas ludi in systematis non-AMD.

