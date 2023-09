Spotify offerre Free Audiobook Auditio Paid Subscribers

Iuxta fontes non nominatos, Spotify cogitat dare signatores solutos cum XX horis auditionis gratis audientis in conatu dilatandi praesentiam suam in industria audiendi. Forum audiobook signanter crescere praedicitur, cum valoris projecti $20 miliardis ab 39.1 ad $2032 miliardis 4.2 comparata, secundum relationem a Market.Us. Spotify ingressus in sectorem audiobook 2022 cum acquisitione digitalis audiobook distributor Findaway.

Currently, Spotify offert super 350,000 libros pro emptione suis CC decies plus subscribentibus, quamvis hi audiobooks solum in Spotify's website ob lites permanentem cum Apple super eorum App Store consilia et feoda comparare possunt. In conatu certandi cum servitio audiobook dominante Amazonum audibili, quod ab $200 ad $7.99 per mensem pererrat, Spotify laborat cum editoribus, ut liberum audiobook fasciculum directe intra suum app tempus determinatum praebeat.

Post nuntium Spotify consilia, participes societatis 2.7% decrementum mercaturae experti sunt. Autem, tribus mensibus die 30 Iunii desinentibus, Spotify generatur 2.77 miliarda euronum (circiter $2.97 miliarda) in vectigalibus, ab $2.50 miliardis eodem tempore proximo anno. Accedit Spotify novos signatores adepta X miliones, ut retulit CEO Daniel Ek.

Plura singula a Spotify in hoc venturo pluma provisum non sunt.

definitiones:

– Audiobook: recordatio libri vocalis, quae typice in modum fasciculi digitalis vel CD, quae a singulis audiri potest.

- Forum valorem: pretium mercatus, ex pretio bonorum et servitiorum in eo.

Fontes: In Wall Street Acta, Market.Us